Маршрутка и иномарка Toyota не разъехались на Московском проспекте
Столкновение иномарки Toyota и маршрутного такси № К-90 зафиксировано ведомством МЧС Петербурга утром пятнадцатого марта на Московском проспекте. Очевидцы аварии сообщают о незначительных повреждениях транспортных средств. Сведения по аварии (состояние пострадавших) уточняются.
Работы на месте ДТП осуществляли пять сотрудников службы. Авария произошла около 09:50.
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