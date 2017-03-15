В ДТП на проспекте Луначарского столкнулись Ford и Toyota

Транспортная авария с участием иномарок Ford и Toyota зарегистрирована службой МЧС Петербурга утром пятнадцатого марта на проспекте Луначарского. Столкновение произошло около 09:20, технические мероприятия от ведомства проводили пять специалистов.
Сведения о состоянии пострадавших устанавливаются.
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