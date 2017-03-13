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Автомобиль «ВАЗ» сгорел на Тихорецком проспекте

Автомобиль «ВАЗ» сгорел на Тихорецком проспекте


В Калининском районе Петербурга, вечером четырнадцатого марта, службой МЧС зафиксировано возгорание в автомобиле «ВАЗ-21099». В ведомстве уточнили, транспортное средство горело на Тихорецком проспекте, неподалеку от дома № 43. Сообщение поступило в 21:47.

В автомобиле повреждены все сгораемые части. Работы завершены за одиннадцать минут, привлекались пять специалистов. Пострадавших нет.
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