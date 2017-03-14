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В гараже на Малой Балканской улице обнаружена нарколаборатория

В гараже на Малой Балканской улице обнаружена нарколаборатория


Специальную лабораторию для синтетических наркотиков удалось обнаружить сотрудникам полицейского ведомства Петербурга во Фрунзенском районе. В МВД отмечают, производство велось в обычном гараже.

Согласно данным ГУ МВД, поводом для проведения операции стало задержание автомобиля «ВАЗ» с водителем и тремя пассажирами, которые имели при себе марихуану и оборудование для создания более тяжелых наркотических веществ. В рамках разбирательства, впоследствии обнаружилась и импровизированная лаборатория.

В гараже на Малой Балканской улице обнаружена нарколаборатория


В отношении одного из задержанных граждан (26 — 37 лет) избрана мера пресечения «содержание под стражей». Трое участников производства синтетических наркотиков пока отпущены «под подписку».

фото: МВД Петербурга
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