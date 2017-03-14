Столкновение «ВАЗ» и Nissan на КАД спровоцировало пробку

Столкновение двух легковушек на Кольцевой дороге (КАД) утром четырнадцатого марта спровоцировало значительную дорожную пробку. В ведомстве МЧС уточняют, автомобиль Nissan и «ВАЗ-2111» стали участниками аварии около 08:15, на 54-ом км (внешняя сторона)
КАД
.
Очевидцы сообщают, жертв в ДТП нет. Официальные сведения уточняются.
Технические работы проводили пять сотрудников ведомства.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Официальные представители производителя Hyundai заявили о расширении базовой версии комплектации кроссовера Creta.
Транспортное происшествие с участием маршрутного такси №К-417 и легкового автомобиля зафиксировано службой МЧС Петербурга утром четырнадцатого марта на 22-ом км Приморского шоссе.
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов: «Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».
Рейтинг материала:
всего проголосовало:
0
Опубликовал
АМ Питер Прочитано (раз): 64 | Оставлено комментариев: 0 Распечатать
Читать другие новости по теме:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОРТАЛА АМ ПИТЕР
Столкновение двух легковушек на Кольцевой дороге (КАД) утром четырнадцатого марта спровоцировало значительную дорожную пробку.
В ночные часы, четырнадцатого марта, службой МЧС Петербурга на Московском проспекте зафиксировано возгорание в автомобиле Volkswagen.
Сотрудникам полиции Выборга (Ленобласть) удалось задержать злоумышленника, проникшего в иномарку иностранного гражданина с целью хищения имущества.
Специалисты ОВО (Отдел вневедомственной охраны) утром двенадцатого марта произвели задержание пьяного мужчины, беспорядочно наносившего удары по припаркованным автомобилям.
Сотрудники полиции Петербурга ведут розыск жителя города Оренбурга, который взял у своей близкой знакомой дорогостоящую иномарку на время, после чего продал автомобиль и скрылся.
Хищение дорогостоящей иномарки с парковки торгового центра «Родео Драйв» зафиксировано полицейским ведомством Петербурга утром двенадцатого марта.