В ночные часы на Московском проспекте горел автомобиль Volkswagen
В ночные часы, четырнадцатого марта, службой МЧС Петербурга на Московском проспекте зафиксировано возгорание в автомобиле Volkswagen. В ведомстве уточнили, иномарка горела около 00:40, неподалеку от дома № 195.
Источником пожара стал отсек двигателя, пояснили специалисты службы. Работы по ликвидации возгорания (задействованы девять сотрудников) завершились спустя двадцать восемь минут. Пострадавших в пожаре нет.
фото: ГУ МЧС
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В ночные часы, четырнадцатого марта, службой МЧС Петербурга на Московском проспекте зафиксировано возгорание в автомобиле Volkswagen.
Сотрудникам полиции Выборга (Ленобласть) удалось задержать злоумышленника, проникшего в иномарку иностранного гражданина с целью хищения имущества.
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