В ночные часы на Московском проспекте горел автомобиль Volkswagen

фото: ГУ МЧС

В ночные часы, четырнадцатого марта, службой МЧС Петербурга на Московском проспекте зафиксировано возгорание в автомобиле Volkswagen. В ведомстве уточнили, иномарка горела около 00:40, неподалеку от дома № 195.Источником пожара стал отсек двигателя, пояснили специалисты службы. Работы по ликвидации возгорания (задействованы девять сотрудников) завершились спустя двадцать восемь минут. Пострадавших в пожаре нет.