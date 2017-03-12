В Выборге автомобильный вор проник в иномарку иностранного гражданина
Сотрудникам полиции Выборга (Ленобласть) удалось задержать злоумышленника, проникшего в иномарку иностранного гражданина с целью хищения имущества. В МВД Петербурга уточнили, ранее судимый мужчина попался непосредственно на месте происшествия.
Согласно данным ведомства, ночью двенадцатого марта на улице Васильева 27-летний злоумышленник разбил стекло иномарки Mazda. В результате проникновения в автомобиль из салона похищены личные вещи владельца (фонарь, навигатор, очки) на сумму 167 евро.
Пострадавший обратился в полицию лишь утром, преступник в это время уже пребывал в камере.
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Сотрудникам полиции Выборга (Ленобласть) удалось задержать злоумышленника, проникшего в иномарку иностранного гражданина с целью хищения имущества.
Специалисты ОВО (Отдел вневедомственной охраны) утром двенадцатого марта произвели задержание пьяного мужчины, беспорядочно наносившего удары по припаркованным автомобилям.
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