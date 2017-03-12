В Выборге автомобильный вор проник в иномарку иностранного гражданина

Сотрудникам полиции Выборга (Ленобласть) удалось задержать злоумышленника, проникшего в иномарку иностранного гражданина с целью хищения имущества. В МВД Петербурга уточнили, ранее судимый мужчина попался непосредственно на месте происшествия.Согласно данным ведомства, ночью двенадцатого марта на улице Васильева 27-летний злоумышленник разбил стекло иномарки Mazda. В результате проникновения в автомобиль из салона похищены личные вещи владельца (фонарь, навигатор, очки) на сумму 167 евро.Пострадавший обратился в полицию лишь утром, преступник в это время уже пребывал в камере.