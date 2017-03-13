В Петербурге пьяный хулиган разбил четыре автомобиля
Специалисты ОВО (Отдел вневедомственной охраны) утром двенадцатого марта произвели задержание пьяного мужчины, беспорядочно наносившего удары по припаркованным автомобилям. Суммарно повреждены четыре транспортных средства.
В управление ведомства уточнили, задержанный 26-летний хулиган ранее уже привлекался к уголовному преследованию. В результате действий мужчины, оставленные владельцами на Загребском бульваре автомобили — Toyota Corolla, Chevrolet (две единицы) и «ГАЗель» получили ряд повреждений.
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Специалисты ОВО (Отдел вневедомственной охраны) утром двенадцатого марта произвели задержание пьяного мужчины, беспорядочно наносившего удары по припаркованным автомобилям.
Сотрудники полиции Петербурга ведут розыск жителя города Оренбурга, который взял у своей близкой знакомой дорогостоящую иномарку на время, после чего продал автомобиль и скрылся.
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