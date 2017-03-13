МВД Петербурга выясняет обстоятельства продажи иномарки без ведома владелицы
Сотрудники полиции Петербурга ведут розыск жителя города Оренбурга, который взял у своей близкой знакомой дорогостоящую иномарку на время, после чего продал автомобиль и скрылся. В дополнение к иномарке 26-летний злоумышленник забрал из квартиры девушки ноутбук и два смартфона iPhone. Суммарно ущерб доверчивой петербурженки составил 1,9 млн рублей.
Согласно данным МВД, двенадцатого марта в полицию обратилась 22-летняя девушка, сообщившая о пропаже иномарки Toyota Camry. Автомобиль взял ее друг — пообещав вскоре вернуть транспортное средство, пояснила пострадавшая, но перестал выходить на связь. Впоследствии специалисты полицейского ведомства установили, иномарка продана. Toyota обнаружилась в подземном паркинге на улице Пулковской.
Пострадавшая заверяет, что никаких документов о продаже автомобиля не подписывала.
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Сотрудники полиции Петербурга ведут розыск жителя города Оренбурга, который взял у своей близкой знакомой дорогостоящую иномарку на время, после чего продал автомобиль и скрылся.
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