С парковки «Родео Драйв» похищена иномарка стоимостью 7,9 млн рублей
Хищение дорогостоящей иномарки с парковки торгового центра «Родео Драйв» зафиксировано полицейским ведомством Петербурга утром двенадцатого марта. Проводятся работы по розыску автоугонщика.
Согласно данным МВД, в полицию с сообщением об угоне автомобиля Land Rover (производство 2016 года) с парковки на проспекте Культуры (торговый комплекс) обратился 33-летний житель города Колпино. Сумма ущерба составила 7,9 млн рублей.
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Специалисты ОВО (Отдел вневедомственной охраны) утром двенадцатого марта произвели задержание пьяного мужчины, беспорядочно наносившего удары по припаркованным автомобилям.
Сотрудники полиции Петербурга ведут розыск жителя города Оренбурга, который взял у своей близкой знакомой дорогостоящую иномарку на время, после чего продал автомобиль и скрылся.
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