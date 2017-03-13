В Петербурге на Глухоозерском шоссе сгорел грузовик «КамАЗ»

фото: МЧС Петербурга

Пожар в грузовике «КамАЗ», приведший к выгоранию автомобиля по всей площади, зафиксирован МЧС Петербурга утром тринадцатого марта. В ведомстве сообщили, возгорание отмечено около 10:20, на Глухоозерском шоссе (дом № 4).Работы по ликвидации пожара удалось завершить за тридцать одну минуту, задействованы девять сотрудников. Пострадавших не зарегистрировано.