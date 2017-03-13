В пожаре на Автовской улице повреждены иномарки Ford и Toyota
Возгорание в припаркованной иномарке, ночью тринадцатого марта, привело к повреждению двух автомобилей. В ведомстве МЧС уточняют, сообщение поступило в 02:43. Работы продлились тридцать четыре минуты.
Согласно данным управления службы, на улице Автовской (дом № 31) по всей площади выгорела иномарка Toyota. В автомобиле Ford частично повреждены элементы кузова. Пострадавших нет.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Специалисты ОВО (Отдел вневедомственной охраны) утром двенадцатого марта произвели задержание пьяного мужчины, беспорядочно наносившего удары по припаркованным автомобилям.
Сотрудники полиции Петербурга ведут розыск жителя города Оренбурга, который взял у своей близкой знакомой дорогостоящую иномарку на время, после чего продал автомобиль и скрылся.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».