В пожаре на Автовской улице повреждены иномарки Ford и Toyota

Возгорание в припаркованной иномарке, ночью тринадцатого марта, привело к повреждению двух автомобилей. В ведомстве МЧС уточняют, сообщение поступило в 02:43. Работы продлились тридцать четыре минуты.Согласно данным управления службы, на улице Автовской (дом № 31) по всей площади выгорела иномарка Toyota. В автомобиле Ford частично повреждены элементы кузова. Пострадавших нет.