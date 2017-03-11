В групповой аварии на КАД столкнулись грузовик и три легковушки
Три легковых автомобиля и грузовик столкнулись на Кольцевой дороге (КАД) вечером двенадцатого марта в Невском районе Петербурга. В ведомстве МЧС уточняют, групповое ДТП зафиксировано около 21:10, неподалеку от Вантового моста (внешняя сторона).
Очевидцы масштабного происшествия сообщают об одном госпитализированном водителе. Сведения уточняются.
В работах от службы МЧС задействованы пять специалистов.
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Три легковых автомобиля и грузовик столкнулись на Кольцевой дороге (КАД) вечером двенадцатого марта в Невском районе Петербурга.
В ночные часы понедельника, тринадцатого марта, в Петербурге прогнозируется туман.
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