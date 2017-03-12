В центре Петербурга горел автомобиль Peugeot

В центре Петербурга, днем двенадцатого марта, службой МЧС зафиксировано возгорание в автомобиле Peugeot. Огонь охватил отсек силового агрегата, отметили в ведомстве.
ГУ МЧС уточняет, работы по ликвидации пожара проводились на улице Миргородской (дом № 12). Сообщение поступило в 15:22, мероприятия завершены спустя тридцать пять минут. Пострадавших нет. От ведомства задействованы восемь специалистов.
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В центре Петербурга, днем двенадцатого марта, службой МЧС зафиксировано возгорание в автомобиле Peugeot.
Ограничение на следование транспорта вводится на улице Малой Морской с шестнадцатого марта.
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