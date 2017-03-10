В Пушкине на Садовой улице горел автомобиль Renault

Службой МЧС Петербурга, утром двенадцатого марта, на Садовой улице (Пушкинский район) зафиксировано возгорание в салоне автомобиля Renault. Источником пожара стала приборная панель, уточнили в ведомстве.
Сообщение о пожаре неподалеку от дома № 22 поступило в службу в 06:32. Работы завершены за двадцать две минуты, задействованы девять специалистов (одна единица техники). Пострадавших не отмечено.
фото: ГУ МЧС
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Службой МЧС Петербурга, утром двенадцатого марта, на Садовой улице (Пушкинский район) зафиксировано возгорание в салоне автомобиля Renault.
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