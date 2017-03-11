Маршрутка и микроавтобус не поделили Московский проспект
Столкновение маршрутного такси и микроавтобуса Volkswagen зафиксировано ведомством МЧС Петербурга днем одиннадцатого марта на Московском проспекте. Очевидцы сообщают об отсутствии жертв, сведения о пострадавших уточняются.
МЧС Петербурга сообщает, транспортная авария произошла около 12:05, неподалеку от дома
№ 156. В технических работах задействованы пять специалистов.
фото: МЧС Петербурга
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Столкновение маршрутного такси и микроавтобуса Volkswagen зафиксировано ведомством МЧС Петербурга днем одиннадцатого марта на Московском проспекте.
Транспортная авария с участием двух легковых иномарок (Volkswagen и Honda) и микроавтобуса зафиксирована ведомством МЧС Петербурга утром одиннадцатого марта в Калининском районе.
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