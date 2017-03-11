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Микроавтобус и две иномарки столкнулись на Кушелевской дороге

Микроавтобус и две иномарки столкнулись на Кушелевской дороге


Транспортная авария с участием двух легковых иномарок (Volkswagen и Honda) и микроавтобуса зафиксирована ведомством МЧС Петербурга утром одиннадцатого марта в Калининском районе. В ведомстве уточняют, групповое ДТП отмечено около 11:05, на Кушелевской дороге.

Технические работы на месте аварии проводили пять сотрудников службы. Данные по состоянию участников ДТП устанавливаются.
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