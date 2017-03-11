В Ленобласти женщина напала с ножом на автовладельца

Попытка ограбления, закончившаяся ранением водителя автомобиля, зафиксирована полицейским ведомством Ленобласти ночью девятого марта. Согласно данным МВД Петербурга, пьяная пассажирка (32 лет) с ножом напала на 59-летнего мужчину, подвозившего ее на территории города Волосово.Женщина попыталась под угрозой ножа завладеть денежными средствами водителя, а получив отказ — нанесла мужчине ранение предплечья. Впоследствии мужчина был госпитализирован.Грабительница скрылась, но полицейским удалось произвести задержание. В отношении женщины инициировано уголовное разбирательство по факту разбоя.