В Ленобласти женщина напала с ножом на автовладельца
Попытка ограбления, закончившаяся ранением водителя автомобиля, зафиксирована полицейским ведомством Ленобласти ночью девятого марта. Согласно данным МВД Петербурга, пьяная пассажирка (32 лет) с ножом напала на 59-летнего мужчину, подвозившего ее на территории города Волосово.
Женщина попыталась под угрозой ножа завладеть денежными средствами водителя, а получив отказ — нанесла мужчине ранение предплечья. Впоследствии мужчина был госпитализирован.
Грабительница скрылась, но полицейским удалось произвести задержание. В отношении женщины инициировано уголовное разбирательство по факту разбоя.
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