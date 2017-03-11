В Петербурге около дамбы рыбак провалился в промоину

фото: ГУ МЧС

Спасательной операцией закончилась рыбалка в районе Комплекса защитных сооружений (КЗС) утром одиннадцатого марта. МЧС Петербурга сообщает, мужчина провалился в промоину около 10:20. В акваторию Финского залива на место происшествия оперативно отправился катер на воздушной подушке.Спустя шесть минут незадачливый рыбак был поднят на борт и доставлен на судопропускное сооружение. В операции задействованы девять сотрудников ведомства. Специалисты вновь предостерегают, в связи с потеплением — выход на лед представляет значительную опасность!