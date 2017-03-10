Маршрутка и LADA столкнулись на Санкт-Петербургском шоссе
Столкновение автобуса компании-перевозчика маршрутного такси № К-404 и автомобиля LADA зафиксировано ведомством МЧС Петербурга на Санкт-Петербургском шоссе. В ведомстве уточнили, авария произошла около 14:10, неподалеку от дома № 98/1 (поселок Стрельна).
Очевидцы происшествия отмечают отсутствие у автобуса лобового стекла. Работает служба «Скорой». Сведения по ДТП и состоянию пострадавших уточняются.
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Столкновение автобуса компании-перевозчика маршрутного такси № К-404 и автомобиля LADA зафиксировано ведомством МЧС Петербурга на Санкт-петербургском шоссе.
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