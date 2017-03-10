В Ленобласти грабители с пистолетом напали на водителя
Ограбление водителя, подвозившего злоумышленников в качестве пассажиров, зафиксировано полицейским ведомством Ленобласти вечером девятого марта. Грабители напали на автовладельца и завладели денежными средствами.
МВД Петербурга уточняет, около 21:30, неподалеку от деревни Каушта граждане одного из среднеазиатских государств (30 и 24 лет) совершили ограбление водителя иномарки Daewoo Nexia. Под угрозой пистолета 26-летний водитель (соотечественник злоумышленников) отдал грабителям 23 тыс. рублей, а также довез их до поселка Вырица, где преступники покинули автомобиль и скрылись.
Впрочем, вскоре сотрудники полиции задержали грабителей.
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