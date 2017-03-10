Похититель плюшевого медвежонка с АЗС задержан сотрудника полиции
Сотрудникам полиции Петербурга удалось задержать автовладельца, похитившего несколькими днями ранее плюшевого медвежонка с автозаправочной станции. Редакция «АМ Питер» сообщала о странном поведении владельца иномарки BMW X5, который не только бесплатно заправился на АЗС, но и украл детскую игрушку.
МВД Петербурга уточняет, оперативные мероприятия велись на основании материалов с видеокамер слежения, установленных на всех автозаправках города. Бесплатный бензин и плюшевый медведь обернулись для автовладельца статьей за грабеж.
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Сотрудникам полиции Петербурга удалось задержать автовладельца, похитившего несколькими днями ранее плюшевого медвежонка с автозаправочной станции.
Сильный удар привел к значительной вмятине в районе водительской двери автомобиля Hyndai, столкнувшегося с грузовиком Volvo утром десятого марта на дороге на Турухтанные острова (Кировский район).
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