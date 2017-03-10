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В ДТП на дороге на Турухтанные острова грузовик смял легковушку

В ДТП на дороге на Турухтанные острова грузовик смял легковушку


Сильный удар привел к значительной вмятине в районе водительской двери автомобиля Hyndai, столкнувшегося с грузовиком Volvo утром десятого марта на дороге на Турухтанные острова (Кировский район). Водитель легковушки госпитализирован, сведения о состоянии пострадавшего уточняются.

МЧС Петербурга сообщает, транспортная авария зафиксирована около 10:20, неподалеку от дома № 18. Спасательные и технические работы проводили пять специалистов ведомства.
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