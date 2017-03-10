LADA и Mini One не поделили улицу Савушкина

Столкновение иномарки Mini One и «Лады» зафиксировано МЧС Петербурга утром десятого марта в Приморском районе. В ведомстве уточнили, автомобили не разминулись на улице Савушкина (дом № 36).
В работах задействованы пять специалистов службы (одна единица техники). Сведения по аварии о состоянии пострадавших уточняются.фото: МЧС Петербурга
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