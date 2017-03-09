В Петербурге сотрудники ОВО задержали пьяного водителя автобуса
В Василеостровском районе Петербурга сотрудниками ОВО (Отдел вневедомственной охраны) произведено задержание пьяного водителя автобуса, скрывшегося после ряда нарушений правил движения. В УВО уточнили, ночью девятого марта 45-летний мужчина — находясь за рулем автобуса Mercedes Benz, чуть не сбил пешехода на Большом проспекте.
Согласно данным УВО Петербурга, нарушитель скрылся с места происшествия, но вскоре автобус был блокирован специалистами ведомства. Задержанный водитель не смог предъявить права, но впоследствии выяснилось — документов на управление автомобилем он лишен еще в начале года. В отношении нарушителя проводится проверка.
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В Василеостровском районе Петербурга сотрудниками ОВО (Отдел вневедомственной охраны) произведено задержание пьяного водителя автобуса, скрывшегося после ряда нарушений правил движения.
Оформлением десяти протоколов о нарушении правил движения, не считая состояния опьянения, обернулась для петербургского водителя попытка скрыться от полицейской погони.
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