Попытка уйти от погони обернулась для водителя 10 административными протоколами

Оформлением десяти протоколов о нарушении правил движения, не считая состояния опьянения, обернулась для петербургского водителя попытка скрыться от полицейской погони. Происшествие зафиксировано МВД Петербурга вечером восьмого марта.Согласно данным полицейского ведомства, около 19:30 на проспекте Московском сотрудники МВД предприняли попытку остановить иномарку Ford, водитель которой нарушал правила движения. Однако автовладелец предпочел увеличить скорость.В ходе погони мужчина суммарно десять раз нарушил ПДД — трижды выехав на «встречку», а также регулярно пренебрегая сигналами светофоров. Полицейским удалось загнать нарушителя во двор дома № 6 по улице Варшавской. Впрочем, бросив автомобиль — мужчина попытался вступить в противостояние с полицейскими, но тщетно. Применив физическую силу, сотрудники МВД задержали нарушителя.В ведомстве отметили, помимо многократных нарушений в багажнике иномарки обнаружились номера от автомобиля Hyundai, числящегося в розыске за оставление места транспортной аварии. В отношении 26-летнего водителя ведется проверка.