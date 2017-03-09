В Петербурге таксист «зарядил» иностранцу 16 тыс. рублей

Счет на 16 тыс. рублей выписал таксист одной из петербургских компаний иностранному туристу, следовавшему в отель на Стартовой улице от Зимнего дворца. В среднем поездка по означенному маршруту, в зависимости от перевозчика, варьируется в границах 500–600 рублей.Впрочем, согласно данным полицейского ведомства Петербурга, одним «заряженным» счетом таксист не ограничился. В связи с возмущением пассажира неоправданно высокой ценой поездки, водитель заблокировал двери и не выпускал туриста вплоть до погашения счета. Примечательно, что иностранцу выдана квитанция, на которой указан маршрут и сумма.Специалисты МВД зафиксировали инцидент восьмого марта. Ведется проверка.