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В Петербурге таксист «зарядил» иностранцу 16 тыс. рублей

В Петербурге таксист «зарядил» иностранцу 16 тыс. рублей


Счет на 16 тыс. рублей выписал таксист одной из петербургских компаний иностранному туристу, следовавшему в отель на Стартовой улице от Зимнего дворца. В среднем поездка по означенному маршруту, в зависимости от перевозчика, варьируется в границах 500–600 рублей.

Впрочем, согласно данным полицейского ведомства Петербурга, одним «заряженным» счетом таксист не ограничился. В связи с возмущением пассажира неоправданно высокой ценой поездки, водитель заблокировал двери и не выпускал туриста вплоть до погашения счета. Примечательно, что иностранцу выдана квитанция, на которой указан маршрут и сумма.

Специалисты МВД зафиксировали инцидент восьмого марта. Ведется проверка.
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