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Петербуржец лишился иномарки во время посещения торгового центра

Петербуржец лишился иномарки во время посещения торгового центра


Посещение торгового центра «Пассаж» обернулось для безработного петербуржца утратой дорогостоящей иномарки Mercedes-Benz. Вернувшись на место стоянки автомобиля — мужчина обнаружил, что его иномарка стоимостью 6,5 млн рублей бесследно исчезла.

Согласно данным МВД, кража обнаружилась около 22:00 восьмого марта, автомобиль был припаркован на Манежной площади (дом № 2). Специалисты полицейского ведомства проводят розыскные работы.
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