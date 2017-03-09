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В Невском районе ночью горели шесть иномарок

В Невском районе ночью горели шесть иномарок


Масштабный пожар в Невском районе Петербурга, вследствие которого повреждены шесть иномарок, зафиксирован ведомством МЧС ночью девятого марта. В пожаре на улице Ольги Берггольц (дом № 11), уточнили в службе, по всей площади выгорели автомобили Nissan и Volkswagen. В расположенных неподалеку от источника возгорания иномарках KIA, Toyota, Chevrolet и Hyundai обгорели элементы кузова.

Сообщение о пожаре поступило в ведомство в 00:53. В связи с масштабностью распространения огня работы по ликвидации возгорания заняли у восьми специалистов 02 часа 26 минут. Задействованы две единицы спецтехники. Пострадавших не отмечено.
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