В Невском районе ночью горели шесть иномарок

Масштабный пожар в Невском районе Петербурга, вследствие которого повреждены шесть иномарок, зафиксирован ведомством МЧС ночью девятого марта. В пожаре на улице Ольги Берггольц (дом № 11), уточнили в службе, по всей площади выгорели автомобили Nissan и Volkswagen. В расположенных неподалеку от источника возгорания иномарках KIA, Toyota, Chevrolet и Hyundai обгорели элементы кузова.Сообщение о пожаре поступило в ведомство в 00:53. В связи с масштабностью распространения огня работы по ликвидации возгорания заняли у восьми специалистов 02 часа 26 минут. Задействованы две единицы спецтехники. Пострадавших не отмечено.