В Невском районе ночью горели шесть иномарок
Масштабный пожар в Невском районе Петербурга, вследствие которого повреждены шесть иномарок, зафиксирован ведомством МЧС ночью девятого марта. В пожаре на улице Ольги Берггольц (дом № 11), уточнили в службе, по всей площади выгорели автомобили Nissan и Volkswagen. В расположенных неподалеку от источника возгорания иномарках KIA, Toyota, Chevrolet и Hyundai обгорели элементы кузова.
Сообщение о пожаре поступило в ведомство в 00:53. В связи с масштабностью распространения огня работы по ликвидации возгорания заняли у восьми специалистов 02 часа 26 минут. Задействованы две единицы спецтехники. Пострадавших не отмечено.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В рамках Женевского автосалона-2017, открывающего свои двери для свободного посещения девятого марта, компания Nissan представила специальную версию модели Micra.
Счет на 16 тыс. рублей выписал таксист одной из петербургских компаний иностранному туристу, следовавшему в отель на Стартовой улице от Зимнего дворца.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».