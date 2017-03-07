В Петербурге на Энергетиков сгорел автомобиль Fiat
Возгорание в иномарке Fiat зафиксировано службой МЧС Петербурга днем восьмого марта в Красногвардейском районе. Автомобиль горел на проспекте Энергетиков (неподалеку от дома
№ 59).
Среди очевидцев пожара нашлись неравнодушные люди, которые попытались помочь владельцу справиться с огнем, но тщетно. Вследствие распространения возгорания повреждены все сгораемые части.
Сообщение о пожаре поступило в ведомство в 16:44. Работы завершены спустя двадцать восемь минут. Пострадавших нет.
фото: ГУ МЧС
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Возгорание в иномарке Fiat зафиксировано службой МЧС Петербурга днем восьмого марта в Красногвардейском районе.
Демонстрация удали посредством катания по льду петербургских каналов, судя по активно обсуждаемому в социальных сетях инциденту восьмого марта, становится опасной традицией.
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