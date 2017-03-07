В Петербурге на Энергетиков сгорел автомобиль Fiat

фото: ГУ МЧС

Возгорание в иномарке Fiat зафиксировано службой МЧС Петербурга днем восьмого марта в Красногвардейском районе. Автомобиль горел на проспекте Энергетиков (неподалеку от дома№ 59).Среди очевидцев пожара нашлись неравнодушные люди, которые попытались помочь владельцу справиться с огнем, но тщетно. Вследствие распространения возгорания повреждены все сгораемые части.Сообщение о пожаре поступило в ведомство в 16:44. Работы завершены спустя двадцать восемь минут. Пострадавших нет.