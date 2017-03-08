В Петербурге байкеры вновь прокатились по льду канала Грибоедова
Демонстрация удали посредством катания по льду петербургских каналов, судя по активно обсуждаемому в социальных сетях инциденту восьмого марта, становится опасной традицией. Впервые мотоциклисты были замечены на льду канала Грибоедова в середине февраля.
Впрочем, в отличие от февральских «ледовых гонок» — сегодня температура воздуха, а равно состояние льда, кардинально отличаются от зимних морозов. Правда, очевидцы сообщают, в «подледное плавание» гонки не трансформировались. Пострадавших нет.
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Демонстрация удали посредством катания по льду петербургских каналов, судя по активно обсуждаемому в социальных сетях инциденту восьмого марта, становится опасной традицией.
Столкновение двух иномарок Skoda и Renault, зафиксированное ведомством МЧС Петербурга днем восьмого марта, блокировало движение по одной из полос Кольцевой дороги (КАД).
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