В аварии на КАД две иномарки заблокировали полосу
Столкновение двух иномарок Skoda и Renault, зафиксированное ведомством МЧС Петербурга днем восьмого марта, блокировало движение по одной из полос Кольцевой дороги (КАД). Очевидцы дорожной аварии сообщают об отсутствии жертв.
ГУ МЧС уточняет, автомобили столкнулись около 12:40, на 108-ом км (внешняя сторона) КАД. Проведение технических работ осуществляли пять сотрудников ведомства.
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Демонстрация удали посредством катания по льду петербургских каналов, судя по активно обсуждаемому в социальных сетях инциденту восьмого марта, становится опасной традицией.
Столкновение двух иномарок Skoda и Renault, зафиксированное ведомством МЧС Петербурга днем восьмого марта, блокировало движение по одной из полос Кольцевой дороги (КАД).
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