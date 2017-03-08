Сотрудникам МВД Ленобласти для розыска автоугонщика потребовалось менее суток
С достойной уважения к профессиональной подготовке оперативностью сотрудники МВД Ленобласти произвели розыск и задержание автоугонщика. Оперативные мероприятия продлились менее суток.
Согласно данным МВД, в полицию седьмого марта обратился 31-летний житель Всеволожского района (Ленообласть) с заявлением о хищении автомобиля «ВАЗ». Спустя несколько часов на территории деревни Дранишники 25-летний злоумышленник был задержан. Транспортное средство возвращено владельцу.
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В рамках совещания в Смольном, прошедшем седьмого марта под председательством Игоря Албина, обсуждались вопросы развития велосипедной инфраструктуры.
С достойной уважения к профессиональной подготовке оперативностью сотрудники МВД Ленобласти произвели розыск и задержание автоугонщика.
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