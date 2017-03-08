Land Rover и Peugeot столкнулись на Лесопарковой улице
Транспортное происшествие с участием иномарок Peugeot и Land Rover зарегистрировано службой МЧС Петербурга ночью в Красногвардейском районе. В ведомстве уточнили, авария произошла около 02:20 восьмого марта, неподалеку от дома № 2 по Лесопарковой улице.
Сведения о состоянии пострадавших в аварии уточняются. В работах задействованы пять сотрудников ведомства.
фото: МЧС Петербурга
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