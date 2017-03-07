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В ДТП на Софийской улице «Крузак» опрокинул Citroen

В ДТП на Софийской улице «Крузак» опрокинул Citroen


Столкновение иномарок Citroen и Toyota Land Cruiser, приведшее к значительному повреждению автомобилей, зафиксировано ведомством МЧС Петербурга днем седьмого марта. В ведомстве уточнили, авария произошла около 14:50, на Софийской улице (Пушкинский район).

Вследствие удара иномарка Citroen опрокинулась на бок.

Очевидцы отмечают, жертв нет. Однако помощь медицинских специалистов пострадавшим потребовалась.
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