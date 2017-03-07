В ДТП на Софийской улице «Крузак» опрокинул Citroen
Столкновение иномарок Citroen и Toyota Land Cruiser, приведшее к значительному повреждению автомобилей, зафиксировано ведомством МЧС Петербурга днем седьмого марта. В ведомстве уточнили, авария произошла около 14:50, на Софийской улице (Пушкинский район).
Вследствие удара иномарка Citroen опрокинулась на бок.
Очевидцы отмечают, жертв нет. Однако помощь медицинских специалистов пострадавшим потребовалась.
Следственный комитет Петербурга инициировал уголовное разбирательство в отношении двух сотрудников полицейского ведомства (ДПС), получивших взятку от пьяного автовладельца за непривлечение оного к ответственности.