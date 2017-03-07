В Петербурге двое сотрудников ДПС обвиняются в получении взятки

Следственный комитет Петербурга инициировал уголовное разбирательство в отношении двух сотрудников полицейского ведомства (ДПС), получивших взятку от пьяного автовладельца за непривлечение оного к ответственности. Факт взятки зафиксирован в августе минувшего года.Согласно данным следственных органов, офицеры (старшие лейтенанты) Владимир Кулашенков и Александр Севастьянов получили 36 тыс. рублей от водителя, задержанного ранее на улице Доблести. Расследование продолжается, решается вопрос о мере пресечения.