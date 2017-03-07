В аварии на КАД столкнулись иномарки Daewoo и Chevrolet
Столкновение иномарок Daewoo и Chevrolet зафиксировано ведомством МЧС Петербурга на Кольцевой дороге (КАД) утром седьмого марта. В службе уточнили, авария отмечена на 77-ом километре внутренней стороны.
В работах от МЧС задействованы пять специалистов. Данные о состоянии пострадавших уточняются.
Следственный комитет Петербурга инициировал уголовное разбирательство в отношении двух сотрудников полицейского ведомства (ДПС), получивших взятку от пьяного автовладельца за непривлечение оного к ответственности.