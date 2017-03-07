В Ленобласти угонщики пытались сдать автомобиль на металлолом
Сотрудники полиции Ленобласти (Сланцевский район) произвели задержание двух злоумышленников, пытавшихся сдать похищенный автомобиль в пункт приема металлолома. Принадлежащее 30-летней местной жительнице транспортное средство «ВАЗ-21013» злоумышленники буксировали с территории автомобильной стоянки, но на их пути оказался патруль МВД.
Предъявить документы на автомобиль, по понятным причинам — автоугонщики не могли. Инициировано уголовное разбирательство.
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