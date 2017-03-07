Автомобиль «ГАЗель» на улице Лахтинской выгорел по всей площади

В Петроградском районе Петербурга, утром седьмого марта, по всей площади горел автомобиль «ГАЗель». В ведомстве МЧС уточняют, пострадавших не зарегистрировано.Сообщение о возгорании поступило в службу в 05:30, для работ привлекались десять специалистов. Пожар на улице Лахтинской (дом № 23) ликвидирован за сорок минут. Транспортное средство обгорело по всей площади. Пострадавших нет.