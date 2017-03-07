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Автомобиль «ГАЗель» на улице Лахтинской выгорел по всей площади

Автомобиль «ГАЗель» на улице Лахтинской выгорел по всей площади


В Петроградском районе Петербурга, утром седьмого марта, по всей площади горел автомобиль «ГАЗель». В ведомстве МЧС уточняют, пострадавших не зарегистрировано.

Сообщение о возгорании поступило в службу в 05:30, для работ привлекались десять специалистов. Пожар на улице Лахтинской (дом № 23) ликвидирован за сорок минут. Транспортное средство обгорело по всей площади. Пострадавших нет.
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