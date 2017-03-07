В Приморском районе на проспекте Сизова сгорел «ВАЗ»
Возгорание в салоне автомобиля «ВАЗ» зафиксировано службой МЧС Петербурга утром седьмого марта на проспекте Сизова (Приморский район). Работы по ликвидации пожара (транспортное средство находилось около дома № 12, к. 1) начались в 05:25.
Спустя двадцать пять мнут, команда из десяти специалистов ликвидировала возгорание. Пострадавших нет.
Следственный комитет Петербурга инициировал уголовное разбирательство в отношении двух сотрудников полицейского ведомства (ДПС), получивших взятку от пьяного автовладельца за непривлечение оного к ответственности.