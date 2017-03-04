В ДТП на 1-ом Муринском столкнулись трамвай и Chevrolet

Столкновение легковой иномарки Chevrolet и трамвая № 61 зафиксировано ведомством МЧС Петербурга днем шестого марта на 1-ом Муринском проспекте. Удар пришелся по касательной, пострадавших нет.
В ведомстве уточнили, авария отмечена около 13:15. Технические мероприятия проводили пять специалистов.
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Столкновение легковой иномарки Chevrolet и трамвая № 61 зафиксировано ведомством МЧС Петербурга днем шестого марта на 1-й Муринской улице.
Оригинальный случай воровства на автозаправке зафиксирован полицейским ведомством Петербурга вечером пятого марта.
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