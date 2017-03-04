В Петербурге автовладелец украл на АЗС плюшевого медведя

Оригинальный случай воровства на автозаправке зафиксирован полицейским ведомством Петербурга вечером пятого марта. Автовладелец на BMW X5 похитил на АЗС, расположенной на Парашютной улице, белого плюшевого медведя.Правда, уточняют в МВД, владелец иномарки еще и не расплатился за топливо. Однако похищенная детская игрушка выделяет происшествие из перечня аналогичных случаев. Суммарно стоимость похищенного составила 3,8 тыс. рублей (2 тыс. рублей бензин).МВД по факту кражи проводит проверку.