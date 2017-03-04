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В гараже на территории Ленобласти обнаружено 320 кустов конопли

В гараже на территории Ленобласти обнаружено 320 кустов конопли


Сотрудники полицейского ведомства Ленобласти обнаружили в гараже дачного дома, расположенного на территории поселка Сосново, триста двадцать кустов конопли. Плантация по выращиванию наркотикосодержащего растения принадлежала 36-летней местной жительнице.

В отношении предприимчивой, но незаконопослушной женщины инициировано уголовное разбирательство. Кусты марихуаны изъяты и уничтожены.
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