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В Петербурге на ЗСД сгорел автомобиль Peugeot

В Петербурге на ЗСД сгорел автомобиль Peugeot


В Курортном районе Петербурга, утром шестого марта, на ЗСД (Западный диаметр) зафиксировано возгорание в автомобиле Peugeot. В ведомстве уточнили, иномарка сгорела на 40-м километре (поселок Белоостров).

Работы по ликвидации возгорания продлились более одного часа (завершены в 08:19), задействованы девять специалистов. Причины пожара и данные о состоянии водителя устанавливаются.

фото: МЧС Петербурга
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