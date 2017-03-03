В Петербурге на ЗСД сгорел автомобиль Peugeot
В Курортном районе Петербурга, утром шестого марта, на ЗСД (Западный диаметр) зафиксировано возгорание в автомобиле Peugeot. В ведомстве уточнили, иномарка сгорела на 40-м километре (поселок Белоостров).
Работы по ликвидации возгорания продлились более одного часа (завершены в 08:19), задействованы девять специалистов. Причины пожара и данные о состоянии водителя устанавливаются.
фото: МЧС Петербурга
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В Курортном районе Петербурга, утром шестого марта, на ЗСД (Западный диаметр) зафиксировано возгорание в автомобиле Peugeot.
В Приморском районе Петербурга, ночью шестого марта, службой МЧС зарегистрировано возгорание в автомобиле Skoda.
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