В Приморском районе ночью сгорел автомобиль Skoda

фото: ГУ МЧС

В Приморском районе Петербурга, ночью шестого марта, службой МЧС зарегистрировано возгорание в автомобиле Skoda. В ведомстве уточняют, работы по ликвидации пожара проводились на проспекте Богатырском (дом № 54).Сообщение о возгорании поступило в службу в 04:07. Специальные мероприятия завершены спустя тридцать пять минут. Пострадавших не отмечено.