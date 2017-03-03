В Приморском районе ночью сгорел автомобиль Skoda
В Приморском районе Петербурга, ночью шестого марта, службой МЧС зарегистрировано возгорание в автомобиле Skoda. В ведомстве уточняют, работы по ликвидации пожара проводились на проспекте Богатырском (дом № 54).
Сообщение о возгорании поступило в службу в 04:07. Специальные мероприятия завершены спустя тридцать пять минут. Пострадавших не отмечено.
фото: ГУ МЧС
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В Приморском районе Петербурга, ночью шестого марта, службой МЧС зарегистрировано возгорание в автомобиле Skoda.
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