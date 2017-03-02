В Петербурге на Бухарестской сгорел Opel

Возгорание в иномарке Opel зафиксировано службой МЧС Петербурга вечером пятого марта во Фрунзенском районе. В ведомстве уточняют, огонь охватил автомобиль около 19:40, неподалеку от дома № 88 по улице Бухарестской.Традиционно для пожара в транспортном средстве очевидцы слышали хлопки, похожие на взрывы, но официальных подтверждений предположение не нашло. Opel выгорел по всей площади, работы по ликвидации происшествия проводили восемь сотрудников.