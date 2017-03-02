В ДТП на Софийской улице опрокинулся грузовик

Транспортная авария с участием грузовика, опрокинувшегося вследствие утраты водителем контроля над управлением, зафиксирована ведомством МЧС Петербурга в Пушкинском районе. В ведомстве уточнили, пятого марта около 10:50, на Софийской улице (дом № 96) перевернулся автомобиль MAN.
Водитель госпитализирован.
В работах от службы задействованы восемь сотрудников.
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Транспортная авария с участием грузовика, опрокинувшегося вследствие утраты водителем контроля над управлением, зафиксирована ведомством МЧС Петербурга в Пушкинском районе.
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