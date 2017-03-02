Две Audi столкнулись на улице Солдата Корзуна

В Кировском районе Петербурга, вечером четвертого марта, службой МЧС зафиксировано столкновение двух иномарок Audi. В ведомстве уточнили, около 17:40, модели A7 и A4 стали участниками ДТП на улице Солдата Корзуна (дом № 12).
МЧС Петербурга отмечает, данные о состоянии пострадавших уточняются. В работах от службы задействованы пять специалистов.
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В Кировском районе Петербурга, вечером четвертого марта, службой МЧС зафиксировано столкновение двух иномарок Audi.
В центре Петербурга с одиннадцатого марта закрывается Стремянная улица.
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