Две Audi столкнулись на улице Солдата Корзуна

В Кировском районе Петербурга, вечером четвертого марта, службой МЧС зафиксировано столкновение двух иномарок Audi. В ведомстве уточнили, около 17:40, модели A7 и A4 стали участниками ДТП на улице Солдата Корзуна (дом № 12).МЧС Петербурга отмечает, данные о состоянии пострадавших уточняются. В работах от службы задействованы пять специалистов.