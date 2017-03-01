В Петербурге изъято 860 литров «омывайки» с метанолом
В Петербурге на Якорной улице сотрудниками полицейского ведомства пресечена торговля стеклоомывающей жидкостью, изготовленной с использованием метилового спирта. Торговля велась на территории складской зоны, отметили в ведомстве.
Специальная экспертиза показала, данная жидкость представляет опасность, так как даже пары метанола оказывают вредное воздействие на организм человека. Суммарно изъято 860 литров «омывайки».
В начале декабря минувшего года сотрудникам МВД Петербурга удалось изъять более 4 тыс. литров опасного продукта.
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В Петербурге на Якорной улице сотрудниками полицейского ведомства пресечена торговля стеклоомывающей жидкостью, изготовленной с использованием метилового спирта.
В групповой дорожной аварии, зарегистрированной службой МЧС Петербурга утром третьего марта, пострадали три легковых автомобиля.
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