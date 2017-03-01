В групповой аварии на проспекте Металлистов пострадали три автомобиля
В групповой дорожной аварии, зарегистрированной службой МЧС Петербурга утром третьего марта, пострадали три легковых автомобиля. В ведомстве уточняют, на проспекте Металлистов (дом № 76) столкнулись автомобили — LADA, KIA и Chevrolet.
Данные о состоянии участников дорожного происшествия уточняются. В работах от службы задействованы пять специалистов.
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В групповой дорожной аварии, зарегистрированной службой МЧС Петербурга утром третьего марта, пострадали три легковых автомобиля.
Групповая транспортная авария, вследствие которой три иномарки получили значительные повреждения, зафиксирована ведомством МЧС Петербурга утром третьего марта на Шафировском проспекте (дом № 21).
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